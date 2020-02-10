Обломки СКК вывозят с места обрушения. ФАН-ТВ

В Петербурге продолжаются работы по ликвидации частей обрушившегося спортивного комплекса «Петербургский».

По словам общественников, в минувшие 10 дней из-за случившейся трагедии никаких действий по очистке территории не предпринималось. Спустя полторы недели после гибели монтажника, на объекте вновь можно заметить работающие экскаваторы.

Напомним, 29-летний строитель погиб во время действий по демонтажу спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге. Кровля здания обрушилась. На видео, снятом при помощи дрона, запечатлен этот страшный момент. Молодой человек не успел добежать до люльки монтажного крана.