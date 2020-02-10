Депутат Вострецов призвал решать проблему домашнего насилия экономически

Санкт-Петербург, 10 февраля. Регуляторы семейно-бытовых отношений и вопроса домашнего насилия в России уже существуют, заявил депутат Госдумы Сергей Вострецов. Его слова приводит корреспондент Федерального агентства новостей.

Вострецов стал участником пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной законопроекту о домашнем насилии. Депутат категорически осудил случаи применения бытового насилия.

«Нельзя жить ни при каком насилии. Если уже в ход пошли руки и оскорбления, то после это будет нарастать. Либо вы садить и договаривайтесь, а если это уже вышло за рамки, то надо искать выход. Бить друг друга взрослым людям вообще непозволительно. Если мы говорим об адекватном обществе, то это проблемы уже медицинского характера», — заявил Вострецов.

Вострецов добавил, что для борьбы с семейно-бытовым насилием в российском законодательстве есть регуляторы. Однако необходимо улучшать правовую грамотность населения, а также прорабатывать экономический вопрос.

«Мы должны наших людей научить не бояться. Почему многие бояться матерью-одиночкой стать? Потому что пособие не платят ни черта, потому что останется без всего, и алиментщика этого не найдешь», — подчеркнул парламентарий.

Вострецов напомнил, что первая жалоба на насилие без серьезных последствий грозит административной ответственностью. Повторный же случай насилия карается уголовным наказанием по 116 статье Уголовного Кодекса РФ «Побои».

«Сегодня регуляторы уже есть. Мы эту тему мусолим, но нам не нужна эта помойка зарубежная, где за каждый чих [наказывают]. Они не разбираться пытаются в ситуации, а еще больше ее усугубить. Это не решение вопроса», — подытожил парламентарий.

Кроме того, участие в пресс-конференции принял глава совета общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге Андрей Цыганов. Он также выступил против предложенного закона о домашнем насилии и призвал бороться с первопричиной ― злоупотреблением алкоголя.