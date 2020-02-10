Киркоров подкараулил Ди Каприо и Брэда Питта на церемонии вручения «Оскара»

Лос-Анджелес, 10 февраля. Российский эстрадный певец Филипп Киркоров побывал на 92-й церемонии награждения лауреатов премии американской киноакадемии «Оскар».

Киркоров опубликовал в своем Instagram кадры с церемонии. Певец прибыл на мероприятие в компании телеведущей и предпринимательницы Алисы Лобановой.

«Мы сегодня на самом крутом мероприятии мира», — отметила Лобанова, после чего Киркоров продемонстрировал перед объективом камеры именные билеты.

Киркоров также добавил, что намерен поддержать российскую джазовую певицу Анну Бутурлину, которая на церемонии исполнила заглавную композицию из мультфильма «Холодное сердце — 2» вместе с другими артистами.

«Болею сегодня за Анну Бутурлину, которая озвучила сказку «Холодное сердце». Она выйдет на эту сцену и будет выступать», — сказал Киркоров.

Перед началом церемонии Киркоров подкараулил в толпе гостей Леонардо Ди Каприо, однако сфотографироваться с американским актером ему не удалось. При этом Киркоров смог сделать совместную фотографию с актером Брэдом Питтом. Кроме того, певец опубликовал видеофрагмент выступления Элтона Джона, а также кадры на которых запечатлены наряды звезд, посетивших церемонию.

Напомним, 92-я церемония вручения премии «Оскар» состоялась 10 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Больше всего статуэток собрал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. Картина была признана «лучшим фильмом», и «лучшим международным фильмом», снятом не на английском языке.