Рен ТВ запустит новый проект к 23 февраля с Максимом Новоселовым

Москва, 10 февраля. Телеканал Рен ТВ запускает новый спецпроект «Совбез», приуроченный к 23 февраля. Вести программу будет мастер спорта, чемпион Европы по боевому самбо Максим Новоселов.

В течение трех часов эксперт по оружию и боец смешанных единоборств расскажет о своей службе в десантных войсках, а также протестирует знаменитый танк «Армата».

Кроме того, именитый спортсмен продемонстрирует славянскую технику борьбы на топорах и простейшие приемы самообороны.

Телезрители познакомятся с подробностями известных современных диверсий и увидят методы работы диверсантов. Также мужская аудитория узнает, какие приемы рукопашного боя помогут защититься даже без физической подготовки и каким образом Новоселов популяризировал спорт в местах лишения свободы.

Максим Новоселов известен под прозвищем «Безумный Макс», которое ему дали в Японии. Россияне же привыкли называть спортсмена «Шатун», сравнивая его с медведем за внушительные размеры.

Новый спецпроект «Совбез» выйдет на Рен ТВ 21 февраля в 9.00 по московскому времени.

В октябре 2019 года Новоселов отметился впечатляющим видео боя с медведем. На записи видно, как боец борется с животным, а под конец заваливает его на пол. Сам спортсмен назвал бой поединком медведя с медведем, передавало Федеральное агентство новостей.