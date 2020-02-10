Украина возбудила дело из-за выдачи жителям Донбасса паспортов ЛНР

Киев, 10 февраля. Прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту выдачи жителям Донбасса паспортов Луганской Народной Республики. Об этом в понедельник сообщил офис генпрокурора Украины.

«Управление прокуратуры Луганской области начало уголовное дело по осуществлению​​​принудительной «паспортизации» граждан Украины. Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны», — отмечает ведомство.

Гособвинение полагает, что на сегодняшний день паспортами ЛНР обеспечено 200 тыс. жителей республики. При этом украинская сторона ничего не говорит о Донецкой Народной Республике, где тоже есть внутренние паспорта.

В конце января глава ДНР Денис Пушилин заявил, что местные власти намерены сократить время оформления паспортов из-за большого спроса со стороны населения. Добавим, что примерно 277 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик в прошлом году получили российское гражданство. Президент России Владимир Путин 17 июля подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить все, кто проживает на территории ДНР и ЛНР.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

Украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.