Трейлер фильма Козловского о Чернобыле появился в Сети

Москва, 10 февраля. Тизер-трейлер нового фильма актера и режиссера Данилы Козловского «Чернобыль. Бездна» появился в Сети.

Сюжет кинокартины основан на истории начальника смены и двух старших инженеров Чернобыльской АЭС, которые спустя две недели после катастрофы вынуждены спуститься в затопленные помещения, чтобы не допустить еще одного взрыва.

«Это первый масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части европейского континента в гигантскую зону отчуждения и необитаемую пустыню», — говорится в описании к видео, опубликованном на YouTube-канале Central Partnership.

Козловский выступает не только в качестве режиссера и сопродюсера, но и исполнил в фильме одну из главных ролей. В актерском ансамбле также значатся Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Артур Бесчастный, Игорь Черневич, Николай Козак и другие.

В августе прошлого года стало известно о завершении съемочного процесса фильма о команде добровольцев-ликвидаторов последствий «чернобыльской катастрофы». Съемки проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове, в студийных павильонах в Москве, в Будапеште и в Хорватии. Рабочее название картины было «Когда падали аисты».

Ожидается, что в российский прокат фильм выйдет 8 октября 2020 года.