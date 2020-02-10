Слившего в Сеть видео с хохотавшей из-за новости про льготников ведущей ВГТРК вычислили

Москва, 10 февраля. Человека, слившегося в Сеть видео, на котором ведущая ВГТРК «Камчатка» Александра Новикова рассмеялась из-за новости о повышении социальных льгот на 3%, вычислили. Об этом рассказал директор камчатского филиала государственного медиахолдинга ВГТРК.

«Мы знаем, кто выложил видео, но оставим это. Это наши проблемы», — заявил он.

На вопрос о возможном наказании за инцидент он отметил, что пока ни к кому штрафов и санкций не применяли, и поинтересовался, «спасет ли наказание от любых проблем».

Ведущая не смогла сдержать смех во время записи эфира. Она начала хохотать после слов о том, что в социальный набор для льготников заложено 137 рублей. Эти деньги предназначены на проезд к месту лечения и обратно. Александра Новикова заметила, что до последнего пыталась сдержаться.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на поведение ведущей ГТРК «Камчатка». Он призвал девушку плакать, а не смеяться.

Отметим, ежемесячную выплату для льготников, которая была проиндексирована с 1 февраля этого года, получают более 15 миллионов россиян.