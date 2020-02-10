Как работает «справедливое» налогообложение в Соединенных Штатах Америки

В США каждый человек имеет все возможные права и одну, самую главную обязанность, не исполняя которую он лишается всех своих прав и, в большинстве случаев, отправляется за решетку. Каждый американец, который занимается любым видом экономической деятельности или является владельцем имущества большего, чем то, которое помещается в тележку из супермаркета, обязан платить налоги. Уклонение от уплаты налогов является тяжким преступлением на территории любого из штатов. Однако, как это часто бывает, закон для всех един, но не все равны перед этим законом.

Так, основные налоговые поступления в бюджет США составляют налоги с физических лиц, доля которых достигает 83%, в то время, как остальные 17% формируют налоговые отчисления крупных компаний. Данная ситуация объясняется просто — каждый американец, даже если он является наемным рабочим, платит налоги сам за себя. С другой стороны, крупнейшие компании США являются акционерными обществами, что позволяет им все свои доходы записывать в расходы, представляя их перед фискальными органами, как выплаты своим акционерам. В свою очередь, держатели акций зачастую являются налоговыми резидентами условных Каймановых или Кокосовых островов, которые являются ничем иным, как налоговым раем для любого вида бизнеса. И это только одна из лазеек в законодательстве, которая позволяет американским миллиардерам не платить не копейки налогов.

Институт лоббирования

Еще одним фактором, который позволяет американским корпорациям не платить налоги является официальный институт лоббирования. Иначе говоря, за определенную сумму руководство корпорации может заключить с парламентарием официальную сделку, согласно которой, он обязуется продвигать интересы данной организации на законодательном уровне. Разумеется, что в подобной ситуации крупный бизнес может законным путем создавать для себя самые выгодные условия из возможных.

Зная все сказанное выше, совсем не удивительным кажется тот факт, что такие гиганты, как Chevron, Amazon, General Motors и даже Netflix платят минимальный подоходный налог, а их индекс выплат налогов в федеральный бюджет в принципе является отрицательным.

Результатом сложившейся ситуации является постоянно растущая ненависть простых американцев так называемым «сверхбогатым». Во многом именно в этом кроется популярность Берни Сандерса, который является одним из фаворитов президентской гонки на выборах 2020 года. Одним из магистральных направлений своей деятельности на посту главы государства он называет повышение налогов для сверхбогатых американцев.