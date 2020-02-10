Почему друг террористов ИГ Коротков обиделся на ФАН

«Новая газета» и ее специальный корреспондент отдела расследований Денис Коротков обратились в суд с иском к Федеральному агентству новостей о защите чести и деловой репутации. Руководство издания намерено оспорить ряд материалов ФАН, доказывающих связь Короткова с террористами запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 и выполнение заказов беглого олигарха Михаила Ходорковского.

В ответ на иск «Новой газеты» руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук заявил, что ФАН зарекомендовал себя как профессиональное издание, публикующее только тщательно проверенную информацию. Глава «Патриота» сообщил, что ФАН обнародует все необходимые данные правоохранительным и судебным органам и будет отстаивать свою позицию в суде.

Претензии «Новой»

По утверждениям либерального издания, вместо того чтобы заняться расследованием гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, Следственный комитет России «набросился» на «Новую газету» и ее сотрудника Дениса Короткова, которого ФАН уличил в связях с террористами.

Все приведенные ФАН факты связей Короткова с ИГИЛ1 руководство «Новой газеты» называет ложью и клеветой, потому и подало в суд исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации. В феврале Следственный комитет РФ направил в адрес либерального издания требование «незамедлительно предоставить» личные данные Дениса Короткова и обеспечить его явку в Главное управление по расследованию особо важных дел СК для дачи объяснений. К слову, проверка была инициирована как раз на основании материалов, выпущенных ФАН, и обращения нашей редакции в правоохранительные органы с требованием проверки Короткова на причастность к террористической деятельности.

Редакция «Новой газеты» сетует на то, что от нее после приведенных ФАН фактов связи Короткова с террористами требуют предоставить сведения о специальном корреспонденте.

Комментируя иск «Новой газеты» к ФАН, эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин сообщил, что позиция руководства либерального издания «больше похожа на игру в песочнице».

«Извините, это же не игра в кошки-мышки с таким серьезным государственным учреждением, как Следственный комитет. То есть это такие условия шантажа и каких-то «хочу»/«не буду», это вряд ли. Если следователи требуют от «Новой газеты» предоставления информации о Короткове, вряд ли они смогут отвертеться, заявив, что ничего предоставлять не будут. Какая-то песочница получается: если вы нам дадите такие бублики, то мы вам дадим такие пирожки. Так дела не делаются, ставить условия Следственному комитету нельзя, даже в соответствии с законодательством. Власть обременена такими возможностями и правами», — сообщил Кошкин в интервью корреспонденту ФАН.

При этом военный аналитик отметил, что «Федеральное агентство новостей — это весьма солидное информационное агентство, которое оперативно отрабатывает злободневную повестку и материалам которого можно верить».

«Тут нужно отметить, что многие информационные агентства ссылаются на данные ФАН, и ставить под сомнения материалы вашего издания — это весьма несолидно и сомнительно. Для этого должны быть веские доказательства подобного рода обвинениям. Федеральное агентство новостей себя зарекомендовало как объективное, оперативное информационное агентство, предоставляющее достоверную информацию, и подобного рода обвинения (со стороны «Новой газеты». — Прим. ФАН) чреваты даже не совсем хорошими последствиями. К тому же Следственный комитет начал проверку (связей Короткова. — Прим. ФАН) после публикаций ФАН», — заключил Кошкин.

«Инсайды» от боевиков

В конце ноября 2019 года ФАН опубликовал первую часть большого расследования. В нем сообщалось, как сирийские террористы при поддержке Соединенных Штатов Америки занимались разграблением нефтяных и газовых месторождений Сирийской Арабской Республики и последующей продажей ресурсов. Во время сбора информации журналисты ФАН выяснили, что с радикальными исламистами сотрудничают не только американские военные и спецслужбы, но и несколько представителей российских либеральных изданий, среди которых оказался и Коротков.

Первые упоминания о том, что спецкор «Новой газеты» и бывший сотрудник «Фонтанки» Денис Коротков может иметь тесную связь с террористами, появились в далеком 2017 году. Тогда Telegram-канал Directorate 4 опубликовал снимки поля боя сирийских военных и радикалов ИГ1. У одного из убитых боевиков были найдены распечатки материалов «Фонтанки» по группе «Вагнера» и номер мобильного телефона фигуранта расследования ФАН. Чуть позже наша редакция убедилась, что связь Короткова с ИГИЛ неслучайна. ФАН сумел выйти на бывшего боевика по имени Малиф, который рассказал, какую роль играл Коротков для ИГ.

Так, сотрудник «Новой» активно взаимодействовал с террористами, от которых и узнавал о военных «подвигах» боевиков. В свою очередь, Коротков сообщал радикалам ценную информацию о происходящем с российской стороны. Полученные от боевиков «инсайды» либеральный корреспондент публиковал на сайте своего издания, время от времени вбрасывая фейки о группе «Вагнера» по заказу беглого олигарха Михаила Ходорковского.

В одной из таких «статей» Коротков сообщил о казни сирийца, сопроводив ее публикацией сомнительной видеозаписи. Как позже выяснилось, ролик давно был выставлен на продажу в сети Интернет за 10 тысяч долларов, и опубликовала ее, как ни странно, именно «Новая газета».

«Кровавые» интервью и оправдание терроризма

Помимо Короткова, в «Новой» работают и другие журналисты, которые были замечены в связях с боевиками. Так, редакция антироссийского СМИ встала на сторону некоммерческой организации, признанной иностранным агентом, «Мемориал» и активно защищала Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма.

Осенью 2018 года сотрудник «Новой газеты» Ольга Боброва опубликовала интервью с Сергеем Трофимовым, воюющим в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Джебхат-ан-Нусра». Кроме того, еще один сотрудник «Новой», Ирек Муртазин, активно оправдывал террористов, устроивших теракт на Дубровке в 2002 году.

Выступила редакция «Новой газеты» и в поддержку запрещенной в РФ террористической организации «Сеть». Сотрудники либерального издания называют фигурантов «Сети» обычными политическими заключенными.

«Всех их обвинили в том, что они якобы планировали создать по стране боевые группы для нападения на воинские части, сотрудников полиции и офисы «Единой России», — пишет корреспондент судебного отдела «Новой газеты» Андрей Карев в статье «Семерых фигурантов дела «Сети» приговорили к срокам от 6 до 18 лет колонии».

Тем самым редакция издания проигнорировала доказательства в подготовке терактов на территории Российской Федерации.

Подставил под удар

В октябре 2018 года ФАН сообщал, что Коротков может быть виновным в смертях родственников российских солдат, воюющих в Сирии. Спецкор «Новой» публиковал имена и адреса родственников добровольцев и солдат, сражающихся с террористами в Сирии, а значит, ставил их под удар.

Чуть позже сотрудники ФСБ России задержали «спящую ячейку» террористов, которые готовились к убийству родственников воевавших в Сирии летчиков. И вновь адреса были «слиты» в Интернет, возможно, как раз журналистом-расследователем из Петербурга. Тогда же член Союза добровольцев Донбасса Михаил Комоляткин заявил, что решил обратиться в СК, ФСБ и Генпрокуратуру.

«Я считаю, что в любой цивилизованной стране, стране, которая заботится о своих гражданах, такого человека уже давно, скорее всего, арестовали бы и предъявили ему обвинения в шпионаже и в государственной измене», — заявлял собеседник ФАН.

Напомним, ранее ФАН писал отзыв на критику «Новой газеты» и требования удалить материалы. Редакция объяснила свою позицию и выразила готовность обосновать ее в судебном порядке.

1 Организация запрещена на территории РФ.