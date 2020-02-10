Совбез ООН решил расследовать факты переброски Турцией сирийских боевиков в Ливию

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), на ливийскую территорию, подконтрольную бандформированиям главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, турецкими властями были перемещены более 3 тысяч боевиков из сирийского Идлиба. Об этом сообщает канал Sky News Arabia, ссылаясь на собственные источники в международной организации. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов отметил, что ООН все-таки решила обратить внимание на деятельность Турции в Ливии, которая грозит эскалацией конфликта, что уже является хорошим знаком.

Также в материале арабского издания говорится о том, что маршрут переброски сирийских наемников для ПНС Ливии пролегал через турецкий населенный пункт Газиантеп, откуда террористов, прибывших из Идлиба, направляли в Стамбул и далее в ливийский город Мисурата. Однако наиболее важным является то, что Совет Безопасности ООН уже направил специальную экспертную комиссию в Ливию для проведения расследования касательно вмешательства Анкары во внутренние дела североафриканской страны.

Стоит отметить, что, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), на текущий момент на ливийской территории, подконтрольной преступным группировкам ПНС, находятся по меньшей мере 4700 сирийских наемников, которые попали в Северную Африку при помощи Турции, переправлявшей членов радикальных исламистских группировок в Ливию на гражданских и военных самолетах.

Несмотря на все попытки турецких властей скрыть факты вмешательства во внутренние дела Ливии, международное сообщество уже не может игнорировать сообщения об этих перебросках боевиков, которые все время поступают от различных источников, в том числе и от мирных жителей Триполи. Ливийцы сильно страдают от произвола террористов-наемников Сарраджа, которые занимаются грабежами, мародерством и похищают людей ради выкупа.

По словам Алексея Маслова, Совету Безопасности ООН уже давно нужно было заняться вопросом турецкого вмешательства, из-за которого в Ливии продолжает сохраняться довольно напряженная обстановка, а все мирные инициативы попросту не могут быть реализованы в таких условиях. Он считает, что расследование комиссии ООН поможет повлиять на Турцию и заставит ее прекратить дестабилизировать и так сложную ситуацию в этой стране.

«Ситуация давно уже назрела. Многие требовали как минимум проведения независимой экспертизы того, что сейчас происходит на территории Ливии, и позиции Турции по этому вопросу. Пока что мы имеем только мнение турецкой стороны, которая, по сути дела, отрицает свое участие в переброске сирийских наемников, а также множество слухов, говорящих об обратном. Конечно, в этом плане участие независимой экспертизы при участии комиссии, обладающей полномочиями ООН, является очень важным, иначе ситуация зайдет в тупик, и эскалация ливийского конфликта будет продолжаться. Формально причины обострения ливийского кризиса ООН неизвестны, и никакого перемещения Турцией боевиков якобы нет, хотя все мы прекрасно понимаем, что они (сирийские наемники ПНС – Прим. ФАН) есть. О переброске боевиков говорят очень многие независимые наблюдатели. По сути, сейчас мы получим независимое мнение комиссии, на основании которого будут приниматься дальнейшие решения по Ливии», – считает эксперт.

Кроме того, собеседник агентства полагает, что даже в случае выявления очевидной вины Турции в эскалации ливийского кризиса из-за переброски сирийских наемников, западные страны не станут вводить никаких жестких санкций. Но при этом Анкаре уже не удастся скрывать свою подрывную деятельность, которую она ведет в регионе ради собственных геополитических задач.

«Я не думаю, что в отношении Турции будут приниматься какие-то жесткие меры, но здесь для нас очень важно, что международное сообщество, в данном случае ООН, напрямую обращает внимание на ситуацию, сложившуюся в Ливии. Самое важное, что международная организация уже не закрывает глаза на деятельность Турции, поэтому это уже нельзя будет просто так спустить на тормозах», – заключил Алексей Маслов.

Напомним, ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в интервью для редакции ФАН отмечал, что сирийские наемники ПНС Ливии попросту не вписываются в тот «демократический» образ, который пытается создать незаконное «правительство» в Триполи. Помимо джихадистов Анкара регулярно снабжает боевиков Файеза Сарраджа вооружением и техникой, нарушая тем самым эмбарго ООН, введенное в 2011 году.