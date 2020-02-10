Генерал СКР Дрыманов может получить 16 лет колонии по делу о взятках

Москва, 10 февраля. Прокуратура просит суд назначить подозреваемому в коррупции генералу Следственного комитета РФ Александру Дрыманову 16 лет колонии строгого режима и штраф на 196 млн рублей. Об этом в понедельник сообщил адвокат Дрыманова Андрей Гривцов.

Сопоставимое наказание прокуратура предлагает вынести двум другим фигурантам уголовного дела. Бывшему главе управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко — 17 лет колонии строгого режима и штраф на 250 млн рублей. Бывшему главе управления СК по Центральному округу Москвы Алексею Крамаренко — 15 лет колонии строгого режима и штраф на 195 млн рублей. Отметим, что все трое фигурантов дела свою вину отрицают, передает РИА Новости.

Дрыманов проходит подозреваемым по двум эпизодам взяточничества. В первом случае генерал, как полагает следствие, получил вместе с сообщниками миллион долларов за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного также под псевдонимом Итальянец. Во втором он получил 9,8 тыс. евро от своего же заместителя в обмен на покровительство.