Киев готовит антироссийские санкции после провокации ВМСУ в Керченском проливе

Киев, 10 февраля. Киевские власти собираются ввести антироссийские санкции после провокации ВМСУ в Керченском проливе.

В черный список попадут российские следователи, прокуроры и судьи, занимавшиеся делом украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. По данным местного издания «Общественное», Министерство по делам ветеранов, неподконтрольных территорий и временно перемещенных лиц Украины уже подготовило проект распоряжения о применении санкций против нескольких десятков человек.

Теперь документ направлен на согласование в профильные органы власти, после этого проект внесут на рассмотрение кабинета министров Украины. Если правительство примет его, то затем решение о применении санкций примет Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, инцидент произошел в ноябре 2018 года. Три украинских военных корабля нарушили госграницу РФ в Черном море и стали продвигаться в сторону Керченского пролива. При этом они опасно маневрировали и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться. В итоге правоохранители смогли остановить нарушителей и пресекли провокацию — 24 человека, находившихся на борту украинских кораблей, были арестованы.

Позже все задержанные украинцы были возвращены на родину в рамках обмена заключенными. В ноябре 2019 года Киеву вернули и задержанные корабли. В МИД России тогда подчеркнули, что заявили, что корабли передаются Украине «на ответственное хранение», и они являются вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы России. Позже на Украине заявили, что на кораблях якобы не хватает розеток, плафонов, «унитазов», а также части средств связи и вооружения.