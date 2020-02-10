Москва, 10 февраля. Телеканал RT в рамках проекта #ПочтаПобеды рассказал историю труженицы тыла Анны Терехиной.

Всю Великую Отечественную войну женщина проработала в тылу с сыном на руках учительницей в школе, а после уроков — на распиле бревен для госпиталя. В 1941 году ее супруг пропал без вести, больше Терехина замуж не выходила.

Сейчас женщина совсем одна и просит прислать ей письма к Дню победы.

«Я очень рада буду, если вы напишите мне», — сказала Терехина.

Проект #ПочтаПобеды соберет истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, тех, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.