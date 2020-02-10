Названы самые продаваемые в России автомобили с пробегом

Москва, 10 февраля. Эксперты назвали самые популярные среди россиян автомобили на вторичном рынке.

По данным аналитического агентства «Автостат», в январе 2020 года автомобили Lada стали самыми популярными на российском вторичном рынке. По итогам месяца были проданы более 88 тысяч поддержанных автомобилей Lada. Объем продаж подержанных отечественных авто увеличился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

На втором месте оказались поддержанные автомобили японской корпорации Toyota. Так в январе 2020 года на вторичном рынке было продано более 19 тысяч автомобилей Toyota. В тройку лидеров также вошли автомобили южнокорейской компании Kia, объем продаж которых превысил 18 тысяч единиц. На четвертом и пятом местах расположили поддержанные автомобили Hyundai и Nissan. Самыми продаваемыми моделями среди поддержанных авто стали Lada 2114, Ford Focus и Lada Priora.

Ранее автомобильные эксперты назвали самые непопулярные в России японские машины.

В их число вошел обновленный Infiniti QX60, Subaru Outback, Lexus GX, Suzuki Jimny и Honda Pilot. В список также попали Isuzu D-Max, Subaru Legacy, Lexus LS и Infiniti Q50. Кроме того, плохие продажи на российском рынке продемонстрировали Infiniti Q60, Lexus IS, Subaru WRX и Nissan GT-R.