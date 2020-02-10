Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Москва, 10 февраля. Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира. Турнир пройдет в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля.

Мужскую сборную на мировом первенстве представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов. При этом Драчев уточнил, что в эстафете может участвовать и Карим Халили.

Участницами женской сборной станут Светлана Миронова, Екатерина Юрлова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых.

«Плюс с Кубка IBU мы практически утвердили включение Екатерины Глазыриной и, возможно, привезем Ульяну Кайшеву», — уточнил глава СБР в комментарии ТАСС.

Функционер добавил, что россияне сильно отстали от лидеров мирового биатлона из-за проблем с лыжами и сервисом. Чтобы решить эти проблемы, по его словам, для биатлонистов были подготовлены 25 пар лыж, которые обкатывали к чемпионату мира.

«Есть определенные положительные моменты, работа проделана не зря. Есть большая прибавка», — заверил он. Сервис также был усилен. Теперь в нем работают девять человек, и это, по словам Драчева, дает надежду на то, что с лыжами должно быть все хорошо.

Помимо этого, биатлонистам сборной заменили проблемные стволы ружей.