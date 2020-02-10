Телеканал One America News выпустил фильм о связи Обамы и Байдена с Евромайданом

Москва, 10 февраля. Американский телеканал One America News выпустил в эфир документальный фильм о связи с Евромайданом экс-президента США Барака Обамы и его заместителя Джо Байдена.

Документальная лента «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства» на протяжении 50 минут рассказывает о причастности Белого дома к отстранению законного президента Украины Виктора Януковича в 2014 году, передает «Политэксперт».

Кроме того, авторы фильма затронули проблему расстрелов на Майдане и махинациям Байдена в компании Burisma, занимающейся добычей газа на территории Украины.

По мнению журналистов, украинские политики активно вмешивались в выборы президента США 2016 года, поддерживая Хилари Клинтон.

Ситуацию, сложившуюся на Украине в 2014 году, комментируют сотрудники «Беркута» и бывшие чиновники, включая экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, возглавлявшего Одесскую область.

Также в картине отметились некие грузинские боевики, которые подтвердили, что приехали в Киев, используя поддельные документы, по приглашению Мамуки Мамулашвили, приближенного к Саакашвили. В качестве организаторов расстрела правоохранителей и митингующих они назвали бывшего спикера Рады Андрея Парубия и депутата Сергея Пашинского.

По данным американского телеканала, всего из Грузии приехало 45 боевиков, и только 14 остались в живых, а СБУ, по утверждению журналистов, имела планы по физическому устранению Януковича.

В концовке фильма показана связь между событиями на Украине и попыткой импичмента нынешнего президента США Дональда Трампа. Авторы картины подчеркивают, что в обоих случаях интересантами выступили Байден, финансист Джордж Сорос и другие члены Демократической партии США.