Турция нанесла удар по позициям сирийской армии в Идлибе

Анкара, 10 февраля. ВВС Турции нанесли удар по позициям правительственной армии САР в сирийской провинции Идлиб. Об этом в понедельник заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Он пояснил, что авиаудар стал «многократным ответом на подлое нападение», подразумевая обстрел турецких войск в Идлибе.

«Наши ВС, которые во всем мире прилагают усилия ради мира и стабильности, будут продолжать ломать руки тем, кто покусился на наш флаг, и держать в страхе врага», — пишет Алтун в Twitter.

Как сообщают местные СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган устроил совещание с министром обороны Хулуси Акаром из-за недавних событий в Сирии.

Отметим, что турецкая армия уже дважды за последний месяц попала под обстрел в Идлибе. Первый такой инцидент произошел 3 февраля, когда турецкие военные начали перемещения, не предупредив об этом Россию и Сирию. Четверо силовиков погибли, девять получили ранения. После этого Анкара заявила об авиаударах по 40 целям в Идлибе, хотя Минобороны РФ не зафиксировало пересечения сирийской границы турецкими самолетами.

10 февраля ситуация повторилась. На этот раз турецкая армия потеряла пятерых убитыми и столько же ранеными. Добавим, что Турция поддерживает и контролирует некоторых боевиков в Идлибе. Официальный Дамаск считает присутствие турецких военных на своей земле незаконным и приравнивает это к военному вторжению.