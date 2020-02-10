Мишустин попросил «ЕР» скорее принять поправки о выплате маткапитала

Москва, 10 февраля. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер в понедельник провел встречу с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и руководителем фракции партии в Госдуме Сергеем Неверовым.

«На следующем заседании мы планируем рассмотреть поправки в федеральный бюджет, согласно которым будут выделены дополнительные средства на социальную поддержку граждан», — сказал глава российского правительства.

По словам главы российского кабмина, среди первоочередных мер финансирование социальных пособий, выплаты материнского капитала по новым правилам и обеспечение населения льготными лекарствами.

Мишустин также обратился к членам «Единой России» с просьбой оказать содействии правительству в скорейшем принятии поправок к блоку законопроектов, которые связаны с выплатами маткапитала.

«Наше взаимодействие особенно важно сейчас, когда мы формируем контур реализации послания президента», — указал он.

По его словам, правительство уже подготовило необходимые изменения в законодательство, указала Deita.ru.