Госдума может принять закон о маткапитале за первого ребенка 20 февраля

Москва, 10 февраля. Депутаты Госдумы планируют принять закон о возможности получения маткапитала за первого ребенка 20 февраля. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам парламентария, речь идет о законодательном обеспечении реализации послания президента России Федеральному собранию. Соответствующие поправки внесут ко второму чтению проекта, направленного на расширение возможностей использования маткапитала.

«Уже сейчас вносятся поправки в этот законопроект, в том числе и все поправки, которые были анонсированы в послании президента (Федеральному собранию)», — сказал Жуков.

Речь идет и о материнском капитале за первого ребенка, напомнил он.

«Во втором чтении мы предполагаем рассмотреть этот (законопроект. — Прим. ФАН) 19 февраля, 20 — в третьем», — уточнил первый вице-спикер Госдумы.

По его словам, Совет Федерации может рассмотреть соответствующий закон 26 февраля.