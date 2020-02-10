Эксперт Скаршевский заявил, что коронавирус из Китая наносит удар по экономике Украины

Киев, 10 февраля. Вспышка китайского коронавируса нанесла серьезный удар по перспективам украинской экономики, считает экономический эксперт Виктор Скаршевский.

В эфире интернет-канала «Капитал» он заявил, что в данном случае речь идет о падении цен на украинское сырье и сельхозпродукцию. Традиционным покупателем этой продукции всегда была КНР.

«Министерство экономики Украины говорит, что через туризм на Украину только влияет [коронавирус]. А так как туризм у нас слабо развит, особенно с Китаем, то вообще никак не влияет. Но это немного подход неэкономический», — цитирует «ПолитНавигатор» слова Скаршевского.

Он пояснил, что в сложившейся ситуации можно сразу понять, что Украина является сырьевой страной с отсталой структурой экономики.

«Экспорт этот сырьевой и с низкой добавленной стоимостью. Туда включается также и руда, железная руда. Так железная руда подешевела с момента коронавируса на минус 11%. То есть это сразу же бьет по украинским экспортерам. Меньше валютной выручки», — подчеркнул Скаршевский.

По его словам, в настоящее время также начались тенденции к снижению цен на зерно.

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань. Китайские власти присвоили новому типу коронавируса временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса.

Президент Сбербанка Герман Греф оценил влияние коронавируса на российскую экономику. По его словам, он может серьезно повлиять и на Россию тоже, так как Китай является фабрикой конечных продуктов. Экономист Института современного развития Никита Масленников в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, как нивелировать ущерб российской экономике от коронавируса. С его точки зрения, РФ следует увеличить темпы развития экономики.