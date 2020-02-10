Певица Наталья Штурм призналась, что в юности сделала аборт

Санкт-Петербург, 10 февраля. Певица Наталья Штурм призналась, что в юном возрасте забеременела от бывшего супруга Сергея Деева и была вынуждена сделать аборт. Об этом исполнительница хита «Школьный роман» рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей.

Штурм стала участницей пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной законопроекту о домашнем насилии. Звезда рассказала ужасающие подробности взаимоотношений с бывшим супругом, бизнесменом Игорем Павловым. Мужчина регулярно избивал певицу, а потом и вовсе запретил видеться с сыном Арсением.

Штурм дала совет женщинам, ставшим заложницами таких ситуаций. Певица призвала ни в коем случае не скрывать побои и жаловаться в вышестоящие инстанции.

«Если тебя обижают, то первым делом надо жаловаться в вышестоящие инстанции. И плевать на все, если ты считаешь, что права, тебя обидели, тебе плохо, биполярка у тебя. Это твоя личная боль, почему ты должна ее тушить? Ради кого? Тех недоумков, которые говорят «бьет ― значит любит»?» ― возмутилась Штурм.

Звезда призналась, что была вынуждена сделать аборт, когда была совсем юной и училась в музыкальном училище. Штурм призвала не слушать советы подруг.

«Подруги мне всю жизнь только вредили: «Скажи своему бойфренду, что ты беременна, и тогда посмотрим, уйдет он от своей жены или нет». Я так и сказала, оказалось, что я действительно беременна. Это была просто песня, и я сделала аборт. Ну что делать, я была на третьем курсе музыкального училища, я не могла тогда еще рожать. Я родила после четвертого курса от того же человека», ― призналась певица.

В ходе обсуждения Штурм также продемонстрировала фотографии побоев. Певица сожалеет, что не ушла от мужа-тирана раньше.

«Уже должна была уйти раньше, когда он быком сел и сказал: «Где ты была?» ― заявила певица.

Штурм также добавила, что обратилась с побоями в правоохранительные органы, но столкнулась с непониманием, а помощь пришла с неожиданной стороны ― ей помог Иосиф Кобзон.