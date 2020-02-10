Навальный с помощью фейков про коронавирус пытается дискредитировать РПЦ

Москва, 10 февраля. Фейковые аккаунты, предположительно связанные с блогером Алексеем Навальным, пытаются дискредитировать главу РПЦ патриарха Кирилла выдуманной фразой про коронавирус.

Как передает Nation News, боты распространяют в Сети высказывание, якобы произнесенное клириком в эфире телеканала «Царьград», о том, что коронавирус является «наказанием Китаю за аборты, коммунизм и аниме».

«Это кара Божья, и кара вполне объяснимая, я бы сказал даже, что справедливая. Потому что мы сейчас говорим про оплот безбожников настолько крупный, что даже для терпения Господа это многовато, я так считаю», — такое утверждение приписывают патриарху анонимы.

Однако, как выяснилось, первоисточником данной информации является издание «Панорама», специализирующееся на шуточных новостях. В реальности же Кирилл обратился к китайскому народу со словами поддержки.

«Глубоко обеспокоен новостями о распространении в Китае коронавируса, поразившего тысячи людей. Желаю скорейшего выздоровления всем недужным», — цитирует главу РПЦ Telegram-канал «Минправды».

Ранее о связи фейков с Навальным заявил член Общественной палаты Илья Ремесло. По его данным, соратники блогера активно распространяют дезинформацию об эпидемии коронавируса.

Так, тюменский штаб блогера вбросил в СМИ сообщение о том, что врачи больницы, где были размещены эвакуированные из Китая россияне, выписали на домашнее лечение нескольких пациентов с высокой температурой.

Таким образом, Навальный пытается убить одним выстрелом двух зайцев: накалить обстановку в обществе фейками о коронавирусе и дискредитировать РПЦ.