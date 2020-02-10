Суперзвезда Сергей Зверев в пух и прах разнес образы звезд Голливуда на «Оскаре»

Суперзвезда Сергей Зверев заявил, что многие знаменитости, пришедшие на церемонию вручения главной награды в американском кинематографе — «Оскара» — могли бы одеться или причесаться получше, чем они выглядели на заветной красной ковровой дорожке.

Зверев дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, в котором, в основном, негативно высказался относительно нарядов, в которые были облачены звезды, да и вообще об их образах в целом. При этом он почтил вниманием только некоторых из тех, кто известен на весь мир.

Шарлиз Терон

«В целом, она неплохо смотрится. Элегантное платье. Но это могут быть даже топ и юбка. Там у нее типа упала лямка. Или так задумано, чтобы она упала. Украшения достаточно эффектные. В целом, Терон выглядит элегантно. Единственное, такое впечатление, что она не успела покрасить корни (волос), не успела причесаться. Как будто бы сама убрала волосики, как могла. Когда такое событие, премия, «Оскар», очень важно, чтобы была какая-то прическа-тренд. А здесь просто отросшие корни и назвать это трендом очень сложно. Впечатление, что не хватило времени. Макияж (при этом) у Терон более-менее свежий, перебора нет».

Скарлетт Йоханссон

«Сзади (на платье) молния, и ее топорщит. Постоянно у Йоханссон одна и та же ошибка — выпирает кожа сверху на корсет. Они (стилисты) стараются ей натянуть талию, и в итоге получается, что у нее вылезает все. И опять же — на одной стороне (головы) какое-то мелирование, все аккуратно, а на другой... Я так понимаю, что человек, который делал Йоханссон мелирование, вторую сторону забыл «промелировать». Неаккуратно».

Марго Робби

«Вечернее платье, брошь. Неплохо. Все на этом «Оскаре» всегда стараются подчеркнуть талию, все хотят декольте. Это стандартно. Платье смотрится неплохо, но такое впечатление, что оно немножко «подспустилось» вниз. И как-то неудачно драпирована грудь, она получилась плоская. Все прижато, бедно. Могло бы быть и поэффектнее... На голове это мелирование пучками — неаккуратно получилось. Но укладка у нее есть, волны — видно, что это не сама пошла бегом-бегом. А еще вроде бы у нее усы немножко прорастают? Да? У некоторых актрис видел усы над верхней губой. Я не понимаю этой фишки. Наверное, у них сейчас такая тенденция — «все натуральное».

Сальма Хайек

«Обратите внимание на ее прическу! Это настолько уже немодно, неинтересно и банально... Вроде есть задумка, чтобы собрать волосы, раз уж платье такое открытое. Но дальше-то что? Что-то же надо делать! Что же такое с головой у Хайек? Платье на ней не стремное. Она подстраховалась — размер такой не вульгарный. Но прическа — это вообще! Смесь черных волос и какого-то совершенно другого цвета шиньон. Такое впечатление, что это вообще от другой головы».

Рене Зеллвегер

«Периодически наблюдаю за ней (и вижу) — что-то у нее с лицом. То ли это «перетюнинг», то ли еще что... Я узнать-то ее не могу. Это тот случай, когда Зеллвегер «в теле» быть лучше, чем когда она такая похудевшая, сухонькая. Фигура вроде ничего, но она же худела сильно. Ну, подчеркните ей талию! Что ж она такая огромная белая доска?»

Камила Морроне

«Знаете, когда рассматриваешь гусеницу, она вся с такими полосками по туловищу. Вот так же выполнен (и этот) корсет. И такая же ситуация (как в случае с Марго Робби), как будто он сполз с нее. Эта юбка, пришитая на корсет как шторка, вот этот вот тюль. Что-то здесь явно недоработано. Еще такие брошенные волосы. Типа «Ну и че, пойду так».

Жанель Монэ

«Ужасное платье-колокольчик. Это Ralph Lauren, оказывается... Вот эти мерзкие швы, жесткая ткань. Ей не хватает плечиков. Вроде задумка-то хорошая. Еще здесь у нее этот капюшон. Юбка как палатка, чудовищно смотрится. Они швы эти пытаются закрыть стразами, но... Спереди вообще все ужасно, сзади — более-менее».

Ранее в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения «Оскара» — награды за заслуги в области кинематографа.

Среди тех, кого упомянул Зверев, только Зеллвегер получила престижную статуэтку — она была признана лучшей актрисой за роль Джуди Гарленд в фильме «Джуди».