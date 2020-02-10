Глава ВОЗ назвал ситуацию с распространением коронавируса верхушкой айсберга

Москва, 10 февраля. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал передачу нового типа коронавируса верхушкой айсберга.

Глава ВОЗ сообщил, что были случаи заражения новым типом коронавируса от людей, которые не бывали в Китае. По его словам, это может свидетельствовать о более масштабном распространении инфекции в других странах, указало «Утро.ру».

«Короче говоря, может, мы видим лишь верхушку айсберга», — сказал Гебрейесус.

Вспышка нового типа коронавируса зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вирус распространился за пределы КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах мира.

По последним данным, число заразившихся в КНР достигло почти 36 тысяч человек, умерли свыше 900 человек.

Китайские власти направили более 71 млрд юаней (примерно 10 млрд долларов) на борьбу с эпидемией коронавируса нового типа. Средства пойдут на разработку механизмов пресечения распространения вируса.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн заявил, что употребление спиртных напитков при простуде или коронавирусе не является мерой профилактики. По его словам, алкоголь только увеличивает нагрузку на сердце.