В Госдуме рассказали о нарушенном Украиной условии в ответ на новые претензии к «Газпрому»

Украинская компания «Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против российского «Газпрома». Как объяснил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, Украина должна была отказаться от всех «надуманных» претензий к «Газпрому» согласно условиям заключенного договора.

Как написал в своем Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко, речь идет об иске о злоупотреблении «Газпромом» своим доминирующим положением по новому транзитному контракту и по соглашению между «Нафтогазом» и «Газпромом» о переуступке долговых обязательств «РосУкрЭнерго».

«Мы изучаем возможности «Нафтогаза» для решения указанных проблем, среди них можно выделить следующее: жалоба в европейский антимонопольный орган касательно злоупотребления «Газпромом» своим доминирующим положением», — пояснил топ-менеджер.

Витренко обратил внимание, что украинская сторона «обнаружила обстоятельства относительно роли «Газпрома» в операциях с долговыми обязательствами «РосУкрЭнерго», из-за которых «Нафтогаз» понес существенные убытки».

Тем не менее украинский чиновник уверен, что «лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов» и что сначала «Нафтогаз» попытается обсудить разногласия с «Газпромом».

Депутат Алексей Чепа с сожалением отметил, что «Газпром» должен был учитывать все нюансы при подписании соглашений с «Нафтогазом» о поставках газа, а именно «всю подлость людей, руководящих этой структурой». Украина нарушает условия заключенного с Россией договора, поэтому претензии ее необоснованны.

«Согласно предыдущему договору, украинская сторона должна была отказаться от всех надуманных претензий относительно «Газпрома», — сказал Чепа в комментарии Федеральному агентству новостей. — Я думаю, что юристы не должны были совершать каких-либо глупостей, доверять словам украинской стороне, так как все есть в предыдущих договорах».

При этом парламентарий предполагает, что нестабильность украинской экономики заставляет власти Украины искать новые способы ее поддержания.

«Понятно, что экономика зиждется на западных подачках. Команда как разворовывала деньги, так очевидно и продолжает это делать. По крайней мере те намерения, которые декларировал Владимир Зеленский во время предвыборной кампании, не реализуются. Поэтому для того, чтобы удержаться на плаву, им нужны деньги. Для достижения своих задач все цели хороши. Они [власти Украины] идут на все, чтобы каким-то образом попытаться получить денег и заработать себе некие политические очки. Ими движет только это, но в любом случае все бесперспективно», — добавил депутат.

Напомним, российский газ попадал в Украину по реверсу из стран Евросоюза. «Газпром» не мог подписать соглашение о поставках газа на Украину из-за разногласий по условиям договора. В конце прошлого года Киев заключил с Москвой контракт на транзит российского газа. Документ был согласован буквально за несколько недель до истечения своего срока.

Как сообщил гендиректор «Газпрома» Алексей Миллер, в 2020 году объем транзитного газа составит 65 миллиардов кубометров. Новый контракт будет действовать пять лет, документ предусматривает опцию его продления на десять лет. С 2021 по 2024 год объем транзита составит 40 миллиардов кубометров газа в год.