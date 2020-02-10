Робот «Федор» на МКС научился вытирать «пот» полотенцем

Москва, 10 февраля. Российского робота «Федора» научили вытирать «пот» полотенцем на борту Международной космической станции (МКС).

Этому умению обучил робота российский космонавт Александр Скворцов. Он на послеполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов отметил, что работа с «Федором» в некотором плане была новой, потому что «на Земле мы просто не успевали отработать всевозможные варианты работы с ним. Поэтому иногда даже проявлялось на экспромте».

«Поэтому иногда даже проявлялось на экспромте», — сказал Скворцов.

По его словам, удалось обучить робота вытираться полотенцем.

«Потому что я потел в другом отсеке [модуль «Звезда»], а Алексей [Овчинин] следил за ним в МИМ-2 [модуль «Поиск»]», — рассказал космонавт.

Напомним, российский робот «Федор» 22 августа прошлого года на корабле «Союз МС-14» отправился на Международную космическую станцию с космодрома «Байконур». Перед отправкой на МКС он «завел» собственный микроблог в Twitter, где «Федор» регулярно постит новости, касающиеся космической отрасли. Бывший астронавт НАСА Скотт Келли, более года проживший на МКС, заявил, что роботы смогут оказать помощь человеку в освоении космоса, но полностью заменить его не смогут.