Дочь Седоковой: Я начала думать, что иметь такую маму отвратительно

Москва, 10 февраля. Пятнадцатилетняя дочь певицы Анны Седоковой Алина рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться из-за своей звездной фамилии.

По словам девушки, детство она провела в Америке, и там у нее никаких трудностей не возникало. Никто не пытался завести разговор только для того, чтобы познакомиться с ее знаменитой матерью. Однако, когда Алине было 11 лет, она переехала в Москву, пошла в местную школу, и ситуация изменилась.

«Такое чувство было, что я не человек, а какая-та выставка в музее. У каждого второго была своя личная цель для общения со мной, и я начала думать, что иметь такую маму отвратительно (я очень люблю свою маму, я просто имею в виду иметь маму с таким статусом)», — пишет дочь Седоковой в Instagram.

Она подчеркнула, что была зла на весь мир и чувствовала себя несчастной до тех пор, пока «один умный человек» не посоветовал ей использовать ситуацию в свою пользу, ведь поменять свою маму или отказаться от нее нельзя. Этим человеком, как уточняет Алина, была сама Анна Седокова.

Девушка добавила, что «иметь такую маму — супер», и ей все равно, если чужие люди что-то говорят за ее спиной. Отметим, что Алина является старшей дочерью Седоковой. У нее также есть младший брат 2017 года рождения и сестра 2011 года рождения. Несмотря на это, артистка все еще позволяет себе откровенные фотографии без нижнего белья, которые она выкладывает в соцсетях.

Седокова — известная украинская певица, актриса и телеведущая. В начале двухтысячных выступала в составе популярной поп-группы «ВИА Гра».