Пятеро турецких военных погибли при обстреле в сирийском Идлибе

Дамаск, 10 февраля. Пятеро военнослужащих Вооруженных сил Турции погибли в ходе артиллерийского удара в Идлибе на севере Сирии. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на Минобороны Турции.

«Пять наших солдат погибли и пятеро получили ранения при артиллерийском обстреле», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 3 февраля турецкие военные начали передвижение в Идлибской зоне деэскалации, не уведомив об этом другие стороны. Турецкие солдаты попали под огонь подразделений Сирийской арабской армии, которые приняли их за боевиков.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ответ турецкая сторона якобы нанесла удары по 40 объектам сирийской армии. В свою очередь глава Минобороны Турции сообщил, что в ходе ответных ударов Анкары были поражены 54 объекта правительственных войск Сирии.

При этом российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что ударов по позициям сирийской армии в Идлибе не зафиксировано.