В Минпросвещения рассчитали размер выплат за классное руководство

Москва, 10 февраля. В Министерстве просвещения прокомментировали подготовленный проект постановления правительства, который определит финансирование из бюджета выплат российским педагогам за классное руководство в ближайшие три года. На доплаты потратят более 170 млрд рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мы внимательно смотрим, как субъекты планируют осуществлять эти выплаты, обращая внимание коллег на местах на то, что, несмотря на президентскую доплату, уже действующие до этого момента региональные выплаты учителям в субъектах должны быть сохранены», — приводит ФАН слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Меры по поддержке классных руководителей предложил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Министерство уже ведет работу над тем, чтобы выплаты классным руководителям начались с сентября 2020 года, уточнили в ведомстве.

В тексте проекта постановления правительства предлагается заложить на выплаты за классное руководство 24 518 660,7 тысячи рублей на 2020 год, 73 555 980,8 тысячи рублей на 2021 год и 73 555 980,8 тысячи рублей на 2022 год.

Доплаты предусмотрены педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов России и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы.