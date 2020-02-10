Наталья Штурм рассказала о побоях бывшего мужа на конференции в Медиагруппе «Патриот». ФАН-ТВ

Законопроект о домашнем насилии обсудили на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».
Что ждет домашних насильников, российскую семьи и институт брака? Эту непростую тему обсудили сегодня на конференции в Медиагруппе «Патриот». В центре внимания — законопроект, который разработали члены Совета Федерации и депутаты Госдумы.
По словам Юлии Кулагиной, начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу, сегодня по данной теме в Северной столице и Ленинградской области на учете стоит больше 3 300 человек.
Психолог Мария Макарова отметила — самое страшное, когда домашнее насилие сопровождает ребенка в семье с детства и становится для него нормой, а затем переходит из поколения в поколение.
Певица Наталья Штурм поведала личную историю: с мужем-тираном она развелась еще 15 лет назад, но сегодня готова открыто говорить о пережитом. Звезда 90-х призывает бороться за себя, не терпеть оскорбления и рукоприкладство.
«Вот эти фотографии. вы видите, нашего счастья, а вот эта стопочка — рентгены мои с поломанными костями. Он меня прямой наводкой ударил вот так вот в нос. Кровь брызнула во все стороны, причем черная, потому что он поломал мне нос. Ребенок орал дико. Это первая была травма для ребенка. Я стала убегать из дома, он меня догнал на территории нашего дома, я кричала, соседи есть и с той, и с другой стороны. Меня он избивал ногами на снегу, он говорил: «Ты будешь меня слушаться». В чем? Я не знаю», — рассказывает Наталья Штурм.