Наталья Штурм рассказала о побоях бывшего мужа на конференции в Медиагруппе «Патриот». ФАН-ТВ

Законопроект о домашнем насилии обсудили на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Что ждет домашних насильников, российскую семьи и институт брака? Эту непростую тему обсудили сегодня на конференции в Медиагруппе «Патриот». В центре внимания — законопроект, который разработали члены Совета Федерации и депутаты Госдумы.

По словам Юлии Кулагиной, начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу, сегодня по данной теме в Северной столице и Ленинградской области на учете стоит больше 3 300 человек.

Психолог Мария Макарова отметила — самое страшное, когда домашнее насилие сопровождает ребенка в семье с детства и становится для него нормой, а затем переходит из поколения в поколение.

Певица Наталья Штурм поведала личную историю: с мужем-тираном она развелась еще 15 лет назад, но сегодня готова открыто говорить о пережитом. Звезда 90-х призывает бороться за себя, не терпеть оскорбления и рукоприкладство.