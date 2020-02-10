Зюганов посоветовал хохотавшей над льготниками ведущей ВГТРК плакать, а не смеяться

Москва, 10 февраля. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на поведение ведущей «Вести-Камчатка», рассмеявшейся над размером повышения пособий для льготников.

Напомним, девушка не смогла сдержать смех, когда читала сюжет об индексации ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников. В настоящее время ее получают более 15 миллионов граждан. С 1 февраля она выросла на 137 рублей. Сама Александра Новикова заявила, что до последнего пыталась сдержаться.

«Я старалась, вы слышали? Хорошо, что я не в прямом эфире. Я, честно, очень старалась не засмеяться на этом моменте», — призналась она.

Инцидент произошел не в эфире, а в записи. Видео попало в Сеть и вызвало бурную реакцию. Не смог пройти мимо и Геннадий Зюганов. По его мнению, сумма действительно смехотворная.

«Однако тут не смеяться, а плакать нужно», — посоветовал Зюганов.

Поведение ведущей во время сюжета про льготников прокомментировал и директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылев. По его словам, имя человека, который выложил в Сеть этот ролик, известно, но «никто ни за что не наказан».