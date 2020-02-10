Новак пообещал, что «Северный поток — 2» будет достроен вопреки сопротивлению США

Москва, 10 февраля. Трубопровод «Северный поток — 2» будет достроен, невзирая на активное сопротивление ряда стран, в первую очередь, США. Об этом заявил руководитель Министерства энергетики РФ Александр Новак в авторском материале журнала ведомства «Энергетическая политика».

Глава энергетического ведомства напомнил, что вердикт о строительстве газопровода в 2012 году принимался совместно с европейскими потребителями, а в проекте участвуют пять зарубежных фирм и предприятий, сообщает радио Sputnik.

«Мы все несем солидарную ответственность за его скорейшую реализацию. И мы ощущаем мощную поддержку европейских партнеров», — сказал российский министр.

Новак также указал, что технологии в настоящее время показали свою эффективность и экологическую безопасность при эксплуатации «Северного потока». Для России новый газопровод позволит оптимизировать поставки голубого топлива, а для стран Северной и Центральной Европы — повысить энергетическую безопасность.

«Вопреки беспрецедентному сопротивлению ряда стран, в первую очередь, США, газопровод будет достроен», — пообещал руководитель ведомства.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг раскритиковал американские рестрикции против «Северного потока — 2». Он особо подчеркнул, что трубопровод способствует диверсификации энергоснабжения Европы и никак не ущемляет интересы Киева, сообщал «Царьград».

Напомним, в конце прошлого года американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который также предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». От компаний, участвующих в их строительстве, США в срочном порядке потребовали прекратить работу.