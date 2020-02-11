Сирийская армия нашла сеть туннелей боевиков «ан-Нусры» на юге Алеппо

Дамаск, 11 февраля. Сирийская армия обнаружила сеть туннелей и крупных траншей, которые были созданы террористами запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 под стратегической возвышенностью Тель-Аль-Эйс и в его окрестностях на юге Алеппо. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Важность Тель-Аль-Эйс заключается в том, что он является самым высоким холмом в регионе и выходит на обширные территории в окрестностях международной дороги Алеппо — Дамаск, известной как (M5).

На снимках, оказавшихся в распоряжении ФАН, показана большая сеть туннелей, соединенных друг с другом, которые были вырыты террористами.

Все туннели и траншеи связаны широкой сетью окопов, которые образуют прочную линию обороны для укрытия от ударов сирийской правительственной армии. Несмотря на все усилия незаконных вооруженных группировок, САА удалось зачистить этот район и вытеснить всех боевиков из туннелей.

Напомним, что сирийская правительственная армия продолжает масштабную антитеррористическую операцию в окрестностях провинции Алеппо. Дамаск был вынужден начать военные действия против боевиков после многочисленных жалоб со стороны местных жителей, которые страдали от постоянных нападок со стороны незаконных вооруженных группировок, в том числе «Джебхат ан-Нусры». Практически каждый день боевики подвергали обстрелу жилые кварталы, жертвами таких атак, как правило. становились женщины и дети.

Ранее сообщалось, что бойцы сирийской армии продвинулись в сторону населенных пунктов Расм Ас-Сахридж провинции Идлиб и Косния провинции Алеппо. Они также нанесли удары по позициям боевиков в регионе. Военные также продвигаются на оси поселка Аль-Эйс, разбивая позиции незаконных вооруженных группировок в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.