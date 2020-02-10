Выражение лица Билли Айлиш стало мемом после «Оскара»

Москва, 10 февраля. Выражение лица популярной американской певицы Билли Айлиш стало мемом после награждения «Оскар».

Во время церемонии награждения на сцену вышли комедийные актрисы Кристен Уиг и Майя Рудольф, которые исполнили шутливую песню. Творчество артисток рассмешило зал, однако по лицу Айлиш было заметно, что она скорее сбита с толку. Кадры с бесценной реакцией певицы моментально стали достоянием соцсетей.

Билли Айлиш является одной из самых популярных американских певиц, несмотря на юный возраст. К 18 годам она смогла заработать 8 млн долларов. Певица, родившаяся в Лос-Анджелесе в 2001 году, снискала известность во всем мире 4 года назад благодаря публикации дебютного сингла Ocean Eye на онлайн-платформе SoundCloud.

9 февраля в Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония награждения «Оскар». Лучшим фильмом 2019 года и лучшим фильмом на иностранном языке была признана южнокорейская лента «Паразиты», а ее автор Пон Чжун Хо получил статуэтку за лучшую режиссуру.

По словам кинематографиста, он не ожидал получить статуэтку в номинации «Лучший режиссер». По его словам, он хотел бы распилить «Оскар» и поделить с другими номинантами. Кроме того, в своей речи он отметил творчество американского кинорежиссера Мартина Скорсезе, назвав его «свои кумиром».

Хоакин Феникс победил в номинации «Лучший актер» («Джокер»), Рене Зеллвегер — в номинации «Лучшая актриса» («Джуди»), Брэд Питт — в номинации «Лучший актер второго плана» («Однажды в Голливуде»), а Лора Дерн — в номинации «Лучшая актриса второго плана» («Брачная история»). Приз в номинации «Лучший анимационный фильм» достался ленте «История игрушек — 4».