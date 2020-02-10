Певица Штурм рассказала о помощи Иосифа Кобзона после побоев мужа

Санкт-Петербург, 10 февраля. Певица Наталья Штурм поделилась тяжелой ситуацией, вызванной агрессивным поведением мужа, ее поддержал только Иосиф Кобзон. Об этом артистка сообщила на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной законопроекту о домашнем насилии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Штурм рассказала о личном опыте печальных взаимоотношений с бывшим супругом.

«Перед вами счастливая и несчастная. Счастливая: я живу одна 15 лет после того, что сделал со мной муж. Я сейчас покажу фото, какая это была счастливая семья», — отметила исполнительница.

По ее мнению, часто опыт насилия передается от поколения к поколению.

«Он безумно боялся полиции, тогда милиции. Он законник, если бы ему сказали, что ему грозит условное или тюрьма, а вам грозит быть матерью-одиночкой, мы бы нашли выходы. Это действительно растет из корней родителей: если папа бил маму, то потомок будет бить жену», — считает Штурм.

Певица также добавила, что обратилась с побоями в правоохранительные органы, но столкнулась с непониманием, а помощь пришла с неожиданной стороны.

«Я подала заявлению в полиции, все отделение громко смеялось, глядя на мои синяки. Единственный кто мне помог, это известный человек, вы его все знаете — это Иосиф Кобзон», — поделилась артистка.

Напомним, в обществе уже продолжительное время идет дискуссия о домашнем насилии. Многие эксперты уверены, что реальная ситуация сильно отличается от официальной точки зрения, поскольку мужчины также становятся жертвами, но гораздо реже признаются в этом.