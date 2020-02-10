Автошколы ДОСААФ Севастополя модернизируют на 39 миллионов рублей

Севастополь, 10 февраля. ДОСААФ России в Севастополе получит 39 миллионов рублей на модернизацию своих автошкол. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала исполняющая обязанности председателя регионального отделения оборонного общества Наталья Шевчук.

«В этом году мы получим региональную субсидию в размере 39 миллионов рублей на модернизацию объектов материально-технической базы для подготовки граждан по военно-учетным специальностям», — отметила она.

По словам Шевчук, в 2020 году ДОСААФ Севастополя также впервые приступит к выполнению государственного задания на обучение допризывной молодежи военно-учетным специальностям.

«Со 2 марта региональное отделение начнет готовить 50 призывников по военно-учетной специальности «водитель категории С». По завершении обучения они будут призваны на срочную службу в Вооруженные силы России», — отметила собеседница ФАН.

Она выразила надежду, что вслед за модернизацией объектов обучения региональному отделению оборонного общества удастся возродить старейшую в стране морскую школу ДОСААФ.

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ России) — общественно-государственная организация, выполняющая государственные задачи по военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовке граждан по военно-учетным специальностям, развитию авиационных, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.