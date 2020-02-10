ФАС назвала «экономическим мародерством» завышение цен на маски в 68 регионах РФ

Москва, 10 февраля. Многократное завышение розничных цен на медицинские маски в 68 российских регионах имеет все признаки «экономического мародерства» в условиях повышенного спроса. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

В ведомстве уточнили, что ФАС продолжает работу по мониторингу признаков нарушений законодательства о защите конкуренции и проводит контрольные мероприятия на рынке медицинских масок на территории страны.

«Многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах Российской Федерации имеет все признаки «экономического мародерства» в условиях повышенного спроса», — следует из сообщения службы.

Как ранее сообщала Deita.ru, жители Приморского края пожаловались на то, что в регионе продолжают расти цены на противовирусные препараты и медицинские маски.

Напомним, китайские власти 31 декабря уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Эксперты установили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число жертв коронавируса в КНР превысило 900 человек, заражены более 40 тысяч человек. Как отмечал Infox.ru, вне Китая от коронавируса скончался гражданин Филиппин.