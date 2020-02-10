Шойгу рассказал, как будет проходить Парад Победы-2020 в Москве

Москва, 10 февраля. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал, как будет проходить Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.

«Центральным событием юбилея станет военный парад на Красной площади. В этом году он будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом. Просто по той причине, что это 75 лет Победы», — пояснил министр.

По его словам, Парад Победы-2020 в Москве будет длиться 1,5 часа. В юбилейном параде Победы будут задействованы 15 тысяч человек и порядка 400 единиц бронетехники. На парад также приглашены лидеры и делегации зарубежных стран. Главными гостями праздника станут ветераны Великой Отечественной войны.

«Главными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов Российской Федерации. Для них подготовлена специальная праздничная программа, рассчитанная на четыре дня», — добавил Шойгу.

Кроме того, в параде на Красной площади примут участие военнослужащие из 20 государств. По словам главы объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова, каждая страна-участница отправит 75 военнослужащих для участия в параде Победы на Красной площади.