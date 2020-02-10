Успенская пожаловалась зрителям на «разрушенную жизнь» после скандала с дочерью

Москва, 10 февраля. Известная певица Любовь Успенская рассказала о своей «разрушенной жизни» после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.

Резкое заявление Плаксиной и ее отъезд в США буквально подкосил Успенскую. Она призналась, что ее семья и жизнь оказались по факту разрушенными. Во время концерта в Ставрополе она прямо со сцены призналась, что теперь вряд ли все будет как прежде.

«Журналисты разрушили жизнь моей семьи. Украли мою дочь, накачали, сделали из этого шоу», — подчеркнула певица.

Поклонники звезды шансона активно поддерживают ее и не забывают дарить теплые слова. Пользователи Сети также пытаются оказать моральную помощь исполнительнице в столь непростое для нее время.

Напомним, на программе «Звезды сошлись» на НТВ Татьяна Плаксина рассказала о подробностях жизни со своей матерью. Она призналась, что в ее семье давно назрел конфликт. Татьяна утверждает, что мать запирала ее на ключ и душила. По словам Успенской, эти заявления были сделаны под давлением редакторов программы. Частные детективы предположили, что представители телеканала могли дать Татьяне алкоголь, чтобы разговорить.

На шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» Любовь Успенская заявила, что находится в предынсультном состоянии. Певица призналась, что чувствует себя сейчас очень плохо, несколько раз даже теряла сознание, а врачи постоянно делают ей уколы.