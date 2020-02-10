Жена Резника высказалась о скандале с «загубленной» карьерой Муромова из-за Пугачевой

Москва, 10 февраля. Карьеру певца Михаила Муромова сгубило пристрастие к алкоголю, а не звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева, заявила директор «Музыкального театра Ильи Резника», жена поэта Ирина Романова. Она посоветовала исполнителю поискать себя в проектах для пожилых.

Ранее Муромов обвинил Пугачеву в «загубленной» карьере. По его словам, артистка якобы опасалась конкуренции с ним, поэтому сделала так, чтобы Муромова на показывали по телевидению. Певец утверждает, что 70-летняя знаменитость платила деньги «своим людям» на ТВ.

Обвинения Муромова в адрес Пугачевой возмутили Романову. Она напомнила, что певец известен лишь песней «Яблоки на снегу», в то время как у Примадонны масса хитов.

«И откуда вообще эти певцы берутся? Мне кажется, в данный момент, эта ситуация кому-то нужна, вот и вытащили этого Муромова. Алла Борисовна уже не раз уходила с большой сцены. Ну где Муромов, и где Пугачева? У нее вообще сейчас другие интересы: у нее детки замечательные, мы были у нее в Новый год. Эти детки чудо. Это такой талант!» — сказала жена Резника в беседе с Nation News.

Говоря о «загубленной» карьере Муромова, Романова подчеркнула, что звезда эстрады «здесь ни при чем». По ее мнению, автору «Яблоки на снегу» «нужно было пить меньше».

Директор театра Резника считает, что Муромова уже забыли «бабушки и дедушки». Она рекомендовала певцу поискать себя в проектах для пожилых.