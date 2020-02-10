Иванников заявил, что развязывание рук силовикам предотвратило бы госпереворот на Украине

Москва, 10 февраля. Государственного переворота на Украине можно было бы избежать, если бы Киев вовремя «развязал руки» силовикам. Об этом заявил подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников.

Напомним, ранее украинские СМИ опубликовали полный список силовиков, получивших травмы во время Майдана в 2013–2014 годы. В перечень вошли более 900 фамилий. Среди травм значатся ушибы, гематомы, переломы, сотрясения мозга и 140 огнестрельных ранений.

По словам Иванникова, список появился только сейчас, поскольку иски от бывших украинских правоохранителей, пострадавших во время Майдана, начали доходить до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Эксперт объяснил, что сначала эти иски должны были пройти все украинские суды, что заняло от трех до пяти лет.

«И теперь начался целый вал обращений, ведь вопрос заключается не только в получении травм, которые были излечены, но и в утрате конечностей, тяжких телесных повреждениях, повлекших смерть бойцов «Беркута», — отметил Иванников.

Также подполковник запаса предположил, что публикация списка может быть популистским ходом украинских властей, которые теперь пытаются разрушить тезис об оборонительном характере Евромайдана.

«Есть версия, что [глава МВД Украины Арсен] Аваков имеет глубоко идущие политические планы, и сейчас пытается объединить вокруг себя даже вчерашних врагов в виде «Беркута» и выступить своеобразным защитником справедливости. Это не более чем политическая игра и подготовка к очередному туру президентских выборов через определенное время», — заявил Иванников в беседе с изданием «Слово и дело».

Эксперт напомнил, что в 2013 году Евромайдан уже набирал обороты, однако главу УВД Киева, который выступил за использование силового метода, тогда отстранили. По мнению Иванникова, если бы силовикам тогда не связали руки, трагических последствий можно было бы избежать.

«Это истина, которая даже не требует дополнительных обсуждений», — подытожил подполковник запаса.

Напомним, летом 2019 года в Москве прошли массовые беспорядки, организованные так называемой «оппозицией» и сторонниками скандального блогера Алексея Навального. Поводом для незаконных митингов стал отказ избирательных комиссий регистрировать кандидатами на выборах в Мосгордуму лиц, предоставивших поддельные подписи.