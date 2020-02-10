Цыганов уверен, что борьба с алкоголизмом решит проблему домашнего насилия в РФ

Санкт-Петербург, 10 февраля. Более 90 процентов случаев домашнего насилия связаны с употреблением алкоголя. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заявил глава совета общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге Андрей Цыганов, передает корреспондент ФАН.

Он призвал сконцентрировать усилия на решении проблем распространения алкоголизма среди населения, поскольку именно пьянство чаще всего является причиной насилия в семье.

«Более 90% случаев связаны с употреблением алкоголя. Давайте решать эту проблему», — уверен Цыганов.

По его мнению, большая часть граждан выступает против закона о домашнем насилии.

«Есть миф, что против закона выступают только насильники. Кто против — многодетные семьи, все традиционные конфессии страны, все семейные люди. За — представители меньшинств, члены организаций-иноагентов», — отметил общественник.

Цыганов добавил, что на самом деле в законопроекте речь идет не о физических истязаниях.

«Закон не про физическое насилие, он вводит новые понятия — экономическое, психологическое насилие. Это нонсенс, когда не определено наказание, получается атмосфера хаоса», — подчеркнул эксперт.

Он также выразил мнение, что к законопроекту не имеет отношения дело сестер Хачатурян.