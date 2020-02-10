Как работает принцип «чем хуже, тем лучше». Роман Носиков о провозвестниках бед в России

Человек не меняется. Это и проблема, и надежда. Когда происходит какое-то несчастье, всегда находятся люди, которые прибегают на свежее горе, на человеческую боль, чтобы разъяснить причину произошедшего — будь то утрата былого благочестия, отказ от нравственности или поклонение ложным богам… Так было с самого начала — с момента, когда появился человек.

В Санкт-Петербурге произошла авария — неконтролируемое обрушение крыши демонтируемого спорткомплекса «Петербургский». Погиб человек. Работы, судя по всему, проводились с нарушением техники безопасности, вот и случилось несчастье.

Сейчас, по идее, должно начаться расследование. Оно наверняка сообщит нам нечто такое, чего бы мы не хотели знать. Но есть люди, которым и так уже все ясно.

Виноват капитализм с его ценностями, скажут они. С его жаждой наживы и стремлению к прибыли, отметят они. Это капитализм убил рабочего и обрушил памятник советской архитектуры, не преминут добавить они.

Вот, к примеру, Константин Викторович Семин с пафосом обличает общественную формацию, а также охранителей — ее пособников, а следовательно и сообщников только что произошедшего вандализма и убийства.

Помимо того, что Константин, по своему обыкновению, как бы это помягче выразиться, допускает много неточностей, он все время стремится отождествить жадность и презрение к человеку — с капитализмом. Значит ли это, что у некапиталистических техногенных катастроф — принципиально иная природа?

Возьмем для сравнения случай с испытаниями в СССР межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 в 1960 году. Преждевременный запуск двигателей унес жизни 78 человек, включая командующего РВСН маршала Митрофана Неделина. Узнав, что ракета с дефектами и не готова к старту, маршал, по воспоминаниям очевидца, заявил: «Что я буду говорить Никите?… Ракету доработать на старте, страна ждет нас».

Что это было? В маршала вселился дух капитализма? Или это был какой-то особый коммунистический холуяж? Связаны ли идеи Ленина и Маркса с тем, что произошло на «Байконуре»? Или это были просто обычные человеческие слабость, карьеризм и страх?

Или другой случай, когда в Киеве в 1961 году прорвало плотину, сдерживавшую жидкие отходы, которыми затопили Бабий Яр? Я не большой любитель современных украинских рассказов об ужасах советского режима и не верю с тысячи погибших, но, черт побери, прорыв имел место, люди пострадали — и все это из-за того, что кто-то решился затопить место массового захоронения людей. Как такое вообще могло случиться?

Правда в том, что человек не меняется от того, что на дворе — капитализм или социализм. Он просто меняет способы, которыми грешит, или проявляет героизм. И все.

Ответственность всегда лежит на человеке, потому что только у него есть воля и представление о Добре и Зле. Это он принимает решение о том, искать или не искать способы удовлетворить свою жадность и жажду власти за счет сограждан. А способ найдется в любой системе. Там, где в одной системе заходят с пачкой денег, в другой могут пойти по партийной линии. И еще неизвестно, что страшнее.

Говорить об ответственности системы можно и нужно. Но только в том случае, когда система решает системную же задачу. Скажем, капиталистическая система несет ответственность за потакание германскому фашизму, войну во Вьетнаме, маккартизм и сотни других преступлений. Включая приватизацию в России, конечно.

Но все это политическое коммивояжерство — с командировками туда, где катастрофы и эпидемии, чтобы продать там побольше волшебных средств от банкротства, могилы и невезения, — имеет еще один, более глубокий аспект. Речь о вине и ненависти.

Советский проект в нашей стране закончился не в результате интервенции, а в результате его собственного разложения. Разложения партийной верхушки, кризиса в экономике, утраты веры граждан. И вот за эту утрату вины нам предлагается теперь чувствовать собственную вину. Вину за ипотеку, за кредитный «хенде», потому что это — «соучастие в капитализме», а следовательно и в убийстве предыдущей системы.



От чувства же вины предлагается откупиться ненавистью. К тем, кто что-то строит в сегодняшней России, «служит режиму», получает «подачки» в виде материнского капитала, да просто создает семьи — или иными способами «соучаствует в преступлении» против идеалов коммунизма.

Вы можете все это делать лично. Но если вы станете ненавидеть и презирать сограждан за то же самое, то, по замыслу левака, вы снимете с себя вину за катастрофы, аварии, несчастья и несправедливости. Вы станете избранным, знающим истину, непричастным к коллективному грехопадению.

Просто, дешево, удобно. Как и все подобные решения, предлагаемые в подобных случаях.

А сограждане, копошащиеся в своих бедах, пусть заботятся о себе сами. Потому что они заслужили это своим отступничеством. И чем больше плохого с ними будет происходить, тем очевиднее будет ваша правота. А чем больше будет происходить плохого с вами, тем больше будет их вина перед вами. Ведь это они своей темнотой, непросвещенностью, низменными мотивами создали этот невыносимый, несправедливый мир, в котором вы страдаете по их вине.

Вы научитесь презирать и ненавидеть все достижения сограждан. Начнете искать изъяны и фальшь во всем, что они создают: в работе («Он работает на капиталистическое государство»), в бизнесе («Она переметнулась и превратилась в угнетателя»), в семье («Сейчас женщины только на деньги смотрят — скоро она тебе изменит»).

Вы начнете с нетерпением ждать каждой новой катастрофы. Преступления, эпидемии, неправосудные приговоры — все случаи поражения страны и бедствий сограждан станут источником вашего упоения своей правотой. Вы будете хвататься за все подряд, лишь бы получить еще дозу. И наступит момент, когда вы начнете придумывать эти несчастья, фантазировать о них, мечтать о том, чтобы они произошли, представлять себе, что они уже случились.

А потом, возможно, вам хватит смелости на то, чтобы эти события приближать самому. Ведь это будет расплата за несовершенство сограждан и очередное доказательство вашей правоты — нужно только «слегка подтолкнуть». А если кто из несовершенных не понял, то сами и виноваты.

И вы, конечно, в чем-то время от времени будете правы. Но так и черти в аду кое в чем и время от времени правы.