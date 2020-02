Актрису Кристен Уиг сравнили с лобстером на «Оскаре» из-за нелепого платья

Лос-Анджелес, 10 февраля. Американская актриса Кристен Уиг появилась на красной дорожке 92-й церемонии премии «Оскар» в платье, напоминающем лобстера. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал ABC.

Комментарии к луку актрисы появились в ее Instagram-аккаунте. Артистка выбрала для выхода в свет красное длинное платье с шлейфом бренда Valentino. Образ Уиг дополнила черными перчатками.

Фолловеры высмеяли внешний вид актрисы, сравнив ее с лобстером и спагетти.

«Red lobster still love her though (Нарядилась как красный лобстер, но я все равно ее люблю. — Прим. ФАН)», — написал участник обсуждения под ником gimmiechzcake.

Другие участники дискуссии посоветовали актрисе срочно найти нового стилиста. Некоторые увидели в нелепом платье Уиг щетку для контактной мойки автомобиля.

Kristen Wiig ... dress ... I know I’ve seen that somewhere.... #Oscars pic.twitter.com/op8ULpEZE8