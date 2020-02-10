Альшевских назвал Facebook угрозой для персональных данных россиян

Москва, 10 февраля. Американская социальная сеть Facebook представляет угрозу для персональных данных россиян, поскольку не соблюдает законодательство РФ. Об этом в понедельник заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Так он прокомментировал недавнее сообщение о взломе Facebook. Хакеры из группировки OurMine ранее взломали два официальных блога Facebook в Twitter.

«С подобными случаями надо детально разбираться и предпринимать на законодательном уровне конкретные шаги, вносить поправки в действующие законы, принимать новые, чтобы обезопасить данные граждан РФ и заставить Facebook соблюдать российское законодательство», — пояснил Альшевских порталу New Inform.

Народный избранник подчеркнул, что все данные российских пользователей должны храниться в России, а не на зарубежном сервере.

Напомним, что ранее Роскомнадзор завел административное производство против Facebook и Twitter, которые в обозначенный срок не предоставили отчет о локализации. Отказ от локализации, согласно российскому законодательству, грозит многомиллионным штрафом. В случае первого нарушения с юрлиц может быть взыскано до 6 млн рублей, в случае повторного — от 6 до 18 млн рублей. Уже назначены судебные слушания, они состоятся 13 февраля в Таганском суде Москвы.

Согласно закону о персональных данных, действующему с 1 сентября 2015 года, личные данные россиян должны храниться на территории РФ. Сайты, игнорирующие данное правило, на основании решения суда будут вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и будут блокироваться, если нарушения не будут исправлены. Закон будет действовать как на российские, так и на иностранные компании