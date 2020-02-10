Сирия, 10 февраля. Джихадисты развернули контрнаступление на позиции сирийской армии в Алеппо. Обезглавленное тело мирного жителя нашли в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по укреплениями боевиков на юге Алеппо и в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: обменялись ударами с курдскими боевиками на севере провинции Ракка, по неподтвержденным данным, поддерживали контратаку джихадистов на позиции сирийской армии в Идлибе.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в покушении на курдского боевика в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с сирийской армией в Идлибе и Алеппо.

Курдские вооруженные формирования: потеряли в Дейр-эз-Зоре члена «сил внутренней безопасности» при нападении неизвестных.

Провинция Алеппо

Вертолет ВВС САР совершил экстренную посадку в военном аэропорту Ан-Найраб на юго-востоке провинции Алеппо, о чем сообщает новостной портал Al Mohrar Media.

Медиаресурс «Ибаа», подконтрольный джихадистами «Хайят Тахрир аш-Шам» распространяет сообщения о том, что боевикам удалось развернуть контрнаступление на позиции правительственных сил в районе Рашидин-4 в окрестностях города Алеппо, в результате столкновения якобы были убиты семнадцать военнослужащих, один пленен. Со стороны официальных источников пока не поступало подтверждения.

ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам джихадистов в районе посекла Кафр-Халяб, а также у поселка Кафр-Хамра сбросили бомбы на склады боеприпасов и огневые точки, как передает новостной портал Step News.

Провинция Дейр-эз-Зор

Один из членов сил внутренней безопасности «Демократических сил Сирии» (SDF) был застрелен неизвестными лицами в поселке Хавиджа, к востоку от города Дейр-эз-Зора. SDF подозревают, что за нападениям стоят террористов из состава спящих ячеек «Исламского государства», как передает агентство Alk Habour.

На террористов также возлагают ответственность за убийство мирного жителя, чье обезглавленное тело нашли в окрестностях поселка. Убитый направлен на опознание.

Провинция Идлиб

Сирийская армия обстреляла укрепления джихадистов в районе поселка Сармин и освободила от боевиков деревню Хирбет-Джазрая, как передает портал Step News.

Источник также передает, что ВС Турции строят новый наблюдательный пункт между деревнями Маарет ан-Наасан и Шаллах на востоке провинции.

Поступают сведения о том, что турецкая артиллерия начала обстрел города Серакиб, который несколько дней назад был взять сирийской армией после затяжных боев с отрядами «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. По имеющейся информации, обстрел ведется из тяжелых артиллерийских орудий по районам, где дислоцированы отряды армии Сирии.

Одновременно поступают сообщения, что отряды вооруженной оппозиции под прикрытием турецкой артиллерии начали широкомасштабные наступательные действия против подразделений правительственных сил на востоке провинции. Боевики «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» объявили о начале военной операции у города Серакиб. Некоторые источники сообщают, что боевики уже нанесли удар из артиллерии под поселком Ат-Талихия и сумели подбить танк сирийской армии.

Провинция Ракка

Протурецкие боевики из состава «Сирийской национальной армии» открыли огонь по опорным пунктам курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе поселка Салих-Каран на севере провинции, как передает источник в сети Twitter (@Mohamadothman1o). Столкновения также отмечаются в окрестностях Тель-Абъяда.

1 Организация запрещена на территории РФ.