Масок не будет до апреля: российские производители распродали все свои запасы

С 10 февраля в Хабаровске введен масочный режим. Это уже второй российский город после Благовещенска, который решил принять особые меры защиты населения на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV. Хотя в России до сих пор нет новых инфицированных и риск заразиться невелик, спрос и цены на медицинские маски в аптеках выросли настолько, что этим заинтересовалась ФАС.

Корреспонденты Федерального агентства новостей узнали, почему в Москве не купить маски оптом и кто решил заработать на фоне вспышки коронавируса — фармацевты или производители.

Цены на маски выросли в семь раз

Московские фармацевтические дистрибьюторы утверждают, что маски сейчас — самый ходовой и спекулятивный товар в аптеках, а в интернет-магазинах цена на них возросла в несколько раз за последние недели.

ФАН самостоятельно проанализировал цены в десятках московских аптек и выяснил: цены на маски действительно завышены. Стоимость типовых голубых трехслойных одноразовых медицинских масок в среднем колеблется от 14 до 19 рублей за штуку (вместо 1,5–2 рубля в обычное время). Дешевле 5 рублей за штуку при цене 15 рублей за пачку стандартных голубых трехслойных нам удалось найти только на сайте одной из сети местных аптек. В других аптеках нам предлагали упаковку из 5 масок за 70 или 90 рублей. Из упаковок по 50 штук одна маска также обошлась бы нам в 16–19 рублей.

За менее надежные «однослойки» (упаковка из 50 розовых однослойных масок) журналисту ФАН предложили выложить 990 рублей — 19 рублей 8 копеек за штуку.

Есть в продаже и стильные черные маски — они значительно дороже. Упаковка из 3 штук стоит 80 рублей, то есть — 26 рублей за одну маску. Впрочем, врачи в связи с популярностью черных масок (особенно защитных средств с различными рисунками) напоминают: эти изделия одноразовые. Стильную маску после нескольких часов использования придется выкинуть, иначе изделие само станет источником разнообразных инфекций.

«Маски сметали по 100-200 штук»

В нескольких московских аптеках масок и вовсе не оказалось в продаже. В одной из таких ФАН рассказали, что когда эти изделия еще были в наличии, некоторые покупатели приобретали по 100-200 штук. «Особенно — иностранцы. Страшное дело!», — поделилась сотрудница аптеки.

«Маски всегда были в аптеках по цене 1,5-2 рубля за штуку. Как только появился коронавирус, эти защитные средства закончились, а новых поставок не было. Поставщик завез партию буквально на днях и уже по новой цене — упаковка из 50 штук у нас теперь стоит 915 рублей (18 рублей 30 копеек за штуку. — Прим. ФАН), — рассказал провизор одной из столичных аптек.

Мы попросили показать одну из упаковок этого ставшего в один миг ценным товара и оказалось, что маска сделана в Китае, причем в городе Сяньтао той самой провинции Хубей, откуда и начал распространяться вирус.

Импортером оказалась российская организация с юридическим адресом в Москве.

Масок нет до апреля, станки работают в три смены

Под видом оптового закупщика корреспондент ФАН позвонил по указанному на упаковке телефону и попытался узнать, как и по какой цене можно заказать партию масок. Оказалось, если вы больница, организатор массового мероприятия, вуз или школа, то маски вам уже купить негде.

«Мы уже закончили с масками. Масок нет», — ответила нам оператор фирмы.

Девушка также уточнила, что компания работала только с китайским производителем индивидуальных защитных средств и последняя цена, по которой продавались маски, была уже завышена – 587 рублей 40 копеек за 50 штук (11 рублей 7 копеек за штуку).

В России есть и крупные производители одноразовых расходных материалов, в том числе медицинских масок. Находим контакты одного из таких предприятий — с юридическим адресом в Санкт-Петербурге.

На звонок корреспондента ФАН ответил представитель производителя.

«В наличии масок нет. Будут только в апреле. Станки крутятся в три смены. Заказов на два месяца. В первую очередь мы выполняем наши российские заказы под аптеки. Поэтому новые заказы принимаем на апрель», — ответил молодой человек.

Но что делать, если нам нужна партия масок сейчас, а не в апреле? Набираем номер склада, указанный на сайте производителя. Оптовый магазин также располагается в Санкт-Петербурге, но есть возможность доставить заказ в Москву.

«Этого товара осталось совсем мало, поэтому можно приобрести в одни руки не более двух упаковок медицинских масок объемом по 50 штук. Цена одной маски прежняя – 2 рубля», — ответили нам на том конце провода.

Обратим внимание — этот российский производитель решил не зарабатывать на обычном российском покупателе и его опасении за свое здоровье и не стал завышать стоимость средств индивидуальной защиты.

Вариант «не более двух упаковок в одни руки» не подойдут, если вы – больница или школа. Где еще искать маски оптом? Напомним, что до коронавируса маски лежали на складах без дела, их основными потребителями в больших объемах были салоны красоты. Оказалось, что в Московской области работает компания, которая специализируется на оптовых поставках защитных масок именно представителям бьюти-индустрии.

На сайте фирмы нам обещают, что заказы доставят на следующий день, а также что любое предприятие индустрии красоты может положиться на них в случае форс-мажора и срочных закупок. Похоже, это тот самый случай. Звоним. На том конце провода девушка с сожалением отрапортовала: «На складе масок для продажи нет, а новые заказы фирма пока не берет». Сколько продлится это «пока», тоже не известно.

Выходит, производители заняли свою узкую сферу и вполне обеспечены заказами, раз не берут новые. Либо не хотят потерять свою устоявшуюся клиентскую базу, гоняясь за новыми заказами на фоне распространения коронавируса.

Купить медицинские маски оптом в Москве сейчас удастся с трудом, выяснили корреспонденты ФАН. В розничной торговле в аптеках это не дефицит, но очевидная спекуляция: аптеки самостоятельно принимают решение о повышении цены на маски. Рост цен зафиксирован практически во всех регионах России.

ФАС уже предложила создать оперативный штаб с властями регионов, Росздравнадзором и полицией, чтобы решить проблему удорожания масок и противовирусных препаратов совместными усилиями. Ранее прошло сообщение о том, что по результатам первых проверок ФАС не нашла признаков картельного сговора в завышении цен на медицинские маски. Позже уточнили, что это не является официальной позицией ведомства. В ФАС также заявили, что многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах РФ имеет все признаки «экономического мародерства».