В МИД Украины заявили, что Киев пока не планирует направлять посла в Россию

Киев, 10 февраля. Украинская сторона пока не планирует направлять своего посла в Россию. Об этом говорится в официальном ответе Министерства иностранных дел Украины на запрос в издания «Украинские новости».

«Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется», — пояснили в ведомстве.

В МИД Украины также добавили, что к настоящему моменту Киев не получал от России запрос о назначении посла.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предметный разговор об обмене послами между Москвой и Киевом до сих пор не состоялся.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сотрудничество в дипломатической сфере между Россией и Украиной было приостановлено по инициативе Киева. При этом внешнеэкономические связи стран остаются на прежнем уровне. По его словам, российская сторона заинтересована в восстановлении контактов на дипломатическом уровне.

Дипломатические отношения между Россией и Украиной были установлены в 1992 году. В феврале 2014 году Киев и Москва отозвали своих послов. В августе 2016 года в МИД Украины заявили, что в обозримом будущем Киев не намерен рассматривать вопрос об отправке своего посла в Россию.