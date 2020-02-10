Политолог из США Цукерман осудила политику вмешательства Турции в Ливии

Вашингтон, 10 февраля. Политический аналитик из Соединенных Штатов Ирина Цукерман назвала политику турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана безрассудной и легкомысленной из-за того, что он пренебрегает региональными проблемами ради собственных амбиций. Кроме того, она обратила внимание на то, что турецкий лидер по-прежнему продолжает использовать для продвижения собственных интересов в регионе боевиков запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане»1.

Также, по словам американского политического эксперта, глава Турции помимо прочего замешан в связях с другими радикальными исламистскими группировками, такими как «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в РФ), «Хайат Тахрир аш-Шам» и прочими незаконными вооруженными формированиями, признанными террористическими в ряде арабских государств.

По словам Цукерман, подобная деятельность Эрдогана в итоге приведет Турцию и турецкий народ к экономическому кризису. Американка подчеркнула, что в последнее время многие мировые лидеры не очень хотят встречаться с турецким президентом.

Напомним, именно Турция в настоящее время еще больше дестабилизирует ситуацию в Ливии, препятствуя мирным процессам, которые стали возможны благодаря усилиям российской дипломатии. Продолжающиеся поставки турецкого вооружения и техники для ПНС при финансовой поддержке Катара, а также переброска Анкарой сирийских наемников в качестве живой силы для режима Файеза Сарраджа, создают напряженность и не дают сторонам ливийского конфликта прийти к компромиссу для заключения перемирия и прекращения кровопролития.

Ранее президент Алжира Абдель Маджид Теббун призвал не допустить иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии. Также в интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал инициативу Совета Безопасности ООН касательно проведения расследования факта агрессии Турции в североафриканском государстве.

1 Организация запрещена на территории РФ.