Главный нарколог РФ отнес к «тихим алкоголикам» треть россиян

Москва, 10 февраля. Около 30% населения России являются так называемыми «тихими алкоголиками» и даже не подозревают об этом. Такие данные в понедельник привел главный нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн, выступая в программе «Поздняков».

По его словам, такие люди в день могут выпивать по 50 миллилитров крепкого алкоголя в течение месяца, что является злоупотреблением. При этом «тихие алкоголики» не осознают себя таковыми и не обращаются за помощью к врачам.

Брюн отметил, что «тихий алкоголизм», как правило, приводит к преждевременной смерти от остановки сердца, поэтому подобные смерти попадают в статистику, которая формально не связана со спиртными напитками.

Главный нарколог страны также заявил, что алкоголь становится особенно опасным при простуде или коронавирусе, так как создает дополнительную нагрузку на сердце. Если выпивать в больном состоянии, то сердце может не выдержать.

Напомним, что в январе Брюн развенчал один из самых распространенных в России мифов о том, что похмелье нужно лечить алкоголем. Он обратил внимание на то, что организм человека перерабатывает алкоголь от трех дней до четырех недель. Поэтому попытка преодолеть симптомы алкогольного отравления по принципу «клин клином» может привести к самым плачевным последствиям. В случае чрезмерного употребления алкоголя врач советует пить кефир и есть крепкие бульоны. Полезным будет и капустный рассол.